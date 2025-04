Semana começa com chuva de bênçãos para três signos

Há dias em que tudo parece se encaixar melhor. As palavras chegam no tempo certo, as atitudes fluem com leveza e até os desafios ganham outra perspectiva. A segunda-feira carrega esse tipo de atmosfera, em que o equilíbrio entre ação e receptividade faz toda a diferença.

Com um céu propício para boas trocas e reorganização de intenções, o início da semana pode surpreender positivamente. O segredo está em perceber os pequenos sinais de que algo maior está se construindo.

Três signos sentirão essa chuva de bênçãos com mais intensidade. Descubra quem são eles abaixo, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.