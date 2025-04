Orixás anunciam colheita farta e abundância para 3 signos na segunda, 21/4

A segunda-feira começa com um chamado especial dos orixás: é hora de colher o que foi plantado. Para quem tem caminhado com integridade e persistência, a recompensa começa a dar sinais concretos.

Oxóssi, Iansã e Iemanjá, cada um à sua maneira, inspiram movimentos firmes rumo à abundância. Projetos que antes pareciam distantes se aproximam, e o sentimento de justiça se fortalece diante das conquistas. A força da colheita está na consistência do cultivo.

Entre os signos do zodíaco, três serão especialmente favorecidos por essa energia de fartura e reconhecimento. Descubra os escolhidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.