Orixás removem energias negativas e atraem riqueza para 3 signos

Limpar o campo energético é tão importante quanto manter a casa em ordem. Quando emoções antigas são liberadas, mágoas dissolvidas e o coração se abre, o fluxo da abundância volta a circular. A boa notícia é que os orixás estão prontos para conduzir esse processo.

Esta semana será marcada por um chamado espiritual: o de olhar para dentro, com sinceridade, e deixar para trás o que não serve mais. Rituais de limpeza emocional, silêncio interior e escuta sensível serão ferramentas valiosas para quem deseja prosperar.

Entre os doze signos, três terão uma experiência especialmente transformadora. Descubra os três favorecidos a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.