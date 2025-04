Bênção poderosa do anjo da guarda traz virada financeira para 3 signos

Nesta sexta-feira, o céu sussurra promessas de transformação para quem vem enfrentando batalhas silenciosas no campo profissional. A presença dos anjos se faz mais intensa, abrindo caminhos e inspirando decisões que podem mudar o rumo dos caminhos.

É tempo de prestar atenção aos sinais — pode ser uma palavra certa, um convite inesperado, um reconhecimento que chega de maneira discreta, mas certeira. As bênçãos não vêm com alarde, mas com a suavidade de quem sabe exatamente onde tocar.

Entre os doze signos, três recebem uma dose extra de luz. Descubra a seguir quem está prestes a viver essa mudança a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.