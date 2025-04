Portais energéticos se abrem e trazem abundância para três signos

A terça-feira chega com uma vibração intensa, quase silenciosa, mas presente. É como se uma janela invisível se abrisse para quem está em sintonia com seus próprios desejos. A energia é de abertura e o universo parece disposto a colaborar com os que se mostram disponíveis para avançar.

Este é um momento para acolher ideias que vêm do coração e permitir-se experimentar outras formas de agir — mais intuitivas, mais sensíveis e, paradoxalmente, mais eficientes.

E, para três signos em especial, esse portal trará recompensas generosas. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.