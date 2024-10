O poder dos signos de fogo: saiba as diferenças e como usá-los a seu favor

A autoconfiança é bastante presente também, sendo um signo que adora mostrar que está com a razão. Por todos esses atributos, aproveitar a temporada de algum planeta em Áries pode ajudar a trabalhar esses aspectos dentro do seu mapa natal ou do seu dia a dia. Com a Lua em Áries, temos um ótimo momento para trabalhar questões internas que precisam ser resolvidas de uma vez por todas, por exemplo.

Quem nunca ouviu falar que Leão é um signo narcisista? Esse mito não é totalmente errado. Sendo um signo fixo, o fogo leonino traz a sustentação e a estruturação de atitudes, pensamentos e expressões. Por isso, a autoconfiança é um dos grandes fortes quando o signo está bem aspectado e em harmonia com outros elementos.

Diferentemente de Áries, que gosta de mostrar a razão em suas atitudes, Leão gosta de mostrar seu brilho por sua essência e por sua personalidade. A autoconfiança e a autoestima são atributos marcantes desse signo. Mais do que isso, a confiança e a lealdade leonina também são pontos altos, influenciadas por sua qualidade fixa, que traz sustentação.

Para despertar esses atributos em você, independentemente de ser de outro signo, é possível aproveitar a temporada de planetas como Vênus e Marte em Leão para fortalecer a autoestima e a sexualidade, por exemplo. Ou então, trabalhar a segurança na comunicação quando Mercúrio der as caras em território leonino.

Encerrando a tríade de signos de fogo, Sagitário chega expandindo os horizontes. O gosto e a necessidade por mudanças e novas experiências se deve ao fato de ser um signo mutável, que começa sua temporada ao final de uma estação. Aqui, no hemisfério sul, no final da primavera e, no hemisfério norte, no final do outono.