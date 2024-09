Quem tem medo de carma? Astróloga explica como lidar com carga espiritual

"Sempre digo que é bastante fácil entender qual nosso carma. Afinal, ele se apresenta a partir de situações que se repetem constantemente em nossas vidas. Sabe aquela coisa urgente que precisa ser avaliada, trabalhada e talhada em nós para que possamos nos desenvolver? Nem sempre temos consciência sobre ela, mas a recorrência pode ser um fator que nos leve a olhar com mais atenção para algo que pode, sim, ser nosso carma."

Diante do contexto da dualidade das coisas, a astróloga indica sempre ter em mente que o que é entregue ao universo voltará na mesma medida. Essa é uma maneira para trabalhar o carma adequadamente, sem temê-lo. Se há consciência sobre os erros, há consciência sobre as situações que o universo trará, em outro momento, para a nossa evolução. "Essa é a maturidade que podemos ter diante do carma. Entendendo o processo desta maneira, será possível harmonizá-lo para que não seja o castigo que todos temem", indica Sara.

Os signos e o carma

Dentro da astrologia existem algumas leituras específicas, como a cármica, que visam analisar processos de vidas passadas que estão sendo colhidos nesta vida. De maneira geral, alguns signos — a depender da regência de planeta e elemento — podem ter espécies de missões parecidas no sentido do carma. No entanto, é preciso lembrar que o signo é uma abordagem muito superficial para a grandeza do assunto.

"Os nodos seriam uma abordagem mais fidedigna, mas o ideal é não se guiar por signos, principalmente o signo solar, para buscar seu carma. O indicado é fazer uma análise mais profunda astrologicamente a fim de ter um guia que auxiliará no entendimento dos carmas, mas não necessariamente em sua compreensão total", conta a astróloga. Ela desmente o que chama de fake news astrológicas, que difundem a crença de que Peixes é o signo mais evoluído, por ser o último, por exemplo.

A maturidade espiritual, em suma, é o grande segredo de Sara Koimbra para ajudar o carma a fluir de maneira leve. "A escala evolutiva espiritual não tem a ver com o signo. Vamos pegar, por exemplo, o avatar de Cristo, que veio aqui como uma pessoa iluminada. Ele não era do signo de Sagitário ou Capricórnio, ele era de abril, ou seja, de Áries. Será que por isso ele não era evoluído? Não, né? Ele foi praticamente um Buda, então é totalmente errado a gente classificar os signos como mais espiritual ou menos espiritual."