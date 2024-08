Acabou! 5 lições que o fim do Mercúrio retrógrado nos traz para a vida toda

Tudo bem sentir, se emocionar

Por quanto tempo somos levados a negar nossas emoções? Mercúrio retrógrado nos ensina a sentir!

Afinal, se deixar os sentimentos guardados no fundo do baú, como se não existissem, na próxima retrogradação do astro ele com certeza voltará à tona.

Ter cuidado com ilusões

Sentir não é ser vulnerável, certo? Ter consciência sobre o que sentimos nos permite não cair em ciladas amorosas ou falsas promessas de pessoas que achamos que conhecemos bem. A confiança é construída a longo prazo e, quando rompida, fica difícil de consertar. Por isso, atenção às palavras ditas e ouvidas. Elas ajudam a decifrar quem é confiável!

Falar com impulsividade é bom?

Falar ou fazer coisas no impulso pode trazer bons resultados, mas também arrependimento. Para não correr o risco, a lição que nos foi dada é a de que nenhuma decisão é tão urgente ao ponto de não valer a pena ler duas vezes o contrato, perguntar duas vezes se todos estão de acordo e confirmar se tudo foi compreendido da maneira correta.