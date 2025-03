Como Whindersson e Millie Bobby Brown me ensinaram sobre saúde mental

Semana passada, enquanto o Brasil ainda se dividia entre comemorar ou bradar contra o resultado do Oscar - com comentários muitas vezes preconceituosos dirigidos à atriz que ganhou da nossa Fernanda Torres - uma outra jovem artista de Hollywood usava sua conta no Instagram para falar de aparência física, de idade, e, de bullying.

Sim, bullying. Uma palavra geralmente associada à crianças e escolas, mas que, potencializada pelo anonimato nas redes sociais, pode deixar marcas igualmente graves em adultos. E não só no showbusiness.

Conhecida por sua atuação na serie Stranger Things, da Netflix, a britânica Millie Bobby Brown, de apenas 21 anos, fez um post de quase três minutos em que começava citando comentários de jornalistas, homens e mulheres - e seus respectivos nomes -, a respeito de sua aparência. "Millie parece uma mãe", dizia um. "O que ela está fazendo com seu rosto?", dizia outro. E um terceiro: "Por que ela está envelhecendo tão mal?".