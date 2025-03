Tudo que eu, roteirista, posso te contar dos bastidores do filme da Anitta

Primeiro porque eu nunca tinha tido a chance de mergulhar tão fundo - e em tão pouco tempo - na trajetória de alguém. Depois, porque a sua existência é uma marca do nosso tempo, e testemunhar isso é um privilégio que eu nunca esqueci. Seria impossível falar do país - ou pensar a mulher de 2025 - sem levar em conta as transformações causadas por ela.

Se você chegou ate aqui já imaginando que a Larissa a qual me refiro também atende pelo nome de Anitta, você acertou e errou.

Porque, embora, de fato, elas dividam cães, chocolates, e números civis, há uma cisão que não foi provocada à toa - e que é política.

Ou você acha que é possível ser mulher sem lançar mão de personagens? "Na rua, não sorria". "No trabalho, use roupas sóbrias". "No transporte, mantenha a cara fechada"." Em casa, aja com doçura". "Na reunião de pais, evite o batom vermelho". "Com o namorado, nada de opiniões muito fortes". "Em entrevistas, melhor evitar palavrões".

Aprendemos a ser várias praticamente antes de aprendermos a juntar silabas, e se Larissa decidiu batizar de Anitta a sua versão que sobreviveria à inadequação que ela experimentava na infância e na adolescência, gol maior não conheço.

Porque onde Anitta chegou, só Camem Miranda havia chegado - e, mesmo assim, com canções que pouco se referiam à realidade brasileira além zona sul, como o funk produzido nas periferias.

Ser responsável por feitos dessa magnitude, no entanto, não vem sem custos. Anitta estava com saudades da Larissa e sabia que devia a ela alguns momentos que lhe foram roubados, como os beijos com o Pedro, garoto que ela gostava quando tinha 12.