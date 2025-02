Ainda não decidi se estou animada, mas não há como não amar o Carnaval

O silêncio então, coitado... esse nem se fala... há anos habita - ou hiberna - na terceira divisão de um campeonato de botão. De plástico. Sem narração.

Entendo, eu mesma já fui assim. Por muito tempo, inclusive. Passional, jovem, cheia de "ser e não ser". Eu, eu, eu. Como se a minha opinião tivesse qualquer relevância a não ser em algumas perguntas das minhas amigas. Como na roupa que a Martha vai usar no lançamento do livro dela.

Mas vamos voltar ao Carnaval, que esse é um assunto que me comove. Bom, eu sou filha da festa, gerada em meio à catarse absoluta que os desfiles da Sapucaí geravam no meu pai. Aliás, outro dia recebi o mesmo meme/bullying de sempre: para que as pessoas parem de procriar nessa época do ano porque o mundo já tem muita gente de escorpião. Discordo, acho que podia ter mais. Aqui pelo menos não tem gato por lebre.

Piadas à parte, o que eu realmente gostaria de dizer nesta penúltima terça-feira de um fevereiro de calor aterrorizante é que, de uns tempos para cá, eu temo ter perdido aquele tom acima que invadia meu peito febril. E que podia ser aplicado a blocos, pessoas, cidades, disputas do Oscar e até tretas de futebol. Eu não faço mais questão de saber se eu sei.

Fora isso, no último sábado me despedi de Caca Diegues, diretor do antológico "Bye Bye Brasil" e responsável pela minha primeira imagem registrada em película. Caca, que também foi presidente do júri no ano em que "Como Nossos Pais", longa que fiz com Lais Bodanzky, passou em Gramado, era uma figura emblemática do nosso cinema e, sobretudo, um homem gentil.

Seu velório, em meio a um bloco carioca e com a presença de reis como Zezé Motta e Antônio Pitanga, parecia uma homenagem ao cinema novo ou a concentração de uma escola de samba prestes a entrar na avenida.