'Adolescência' mostra que estar perto do filho não é só dividir mesmo teto

E de fato, o tempo é um personagem fundamental desta história. Pelo simples e complexo fato de que nos transformamos, com raríssimas exceções, em uma sociedade refém de telas, onde através dos nos nossos smartphones nos relacionamos com milhares de pessoas - e claro, com ninguém.

O isolamento contemporâneo, sobretudo para quem já nasceu na era digital, é uma das principais questões da série, porque escancara, ainda que em meio à temas como a herança quase sempre invisível de uma masculinidade opressora imposta as novas gerações, a fragilidade de crianças e adolescentes diante da selvageria da vida online.

Jamie, o garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola, ao que tudo indica, é um menino comum. Sua família, que da noite para o dia é transformada em protagonista de um filme de terror, se vê diante de um desconhecido, já que até então nada no adolescente sugeria qualquer comportamento fora do padrão. "Ele estava o tempo todo no cômodo ao lado", diz a mãe, no ultimo dos quatro episódios, todos eletrizantes e com atuações completamente impecáveis.

Tenho um filho de 15 anos. Assim como todos os jovens dessa idade, Bento também passa muitas horas em seu quarto - a poucos passos do meu. Estar perto, no entanto, está longe de compartilhar teto e geladeira.

Ouvir as músicas que o seu filho escuta, ver os filmes que ele vê, conversar com seus amigos abertamente e ter um interesse genuíno em seu universo - ao invés de acreditar que só você é capaz de mostrar referências - costuma ser um método infalível, além de extremamente prazeroso.

Crescer é um movimento dificílimo. Volta e meia ainda fico com raiva de algumas partes da vida adulta. E não tenho dúvidas de que a adolescência, para muitos, é uma das fases mais delicadas da vida. Para mim foi. Aos 16, inclusive, tive minha primeira e única depressão.