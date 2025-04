'Não sou de economizar': Maria Gladys revela detalhes de crise financeira

Maria Thereza Maron, filha da atriz Maria Gladys, afirma que nem ela e nem a mãe estão sabendo de uma suposta ajuda da neta Mia Goth para que artista vá a Londres para receber cuidados.

Se ela vai mandar a passagem para eu ir, eu não sei. Quase não falo com a Mia. Nem tenho o telefone. Eu falo com a Rachel, falo com a minha filha. Eu falo com a Rachel no telefone: 'como é que está a Mia?' 'A Mia está bem, mas é fechada'. Maria Gladys