Meu amor pelo Senna é, na verdade, amor pelas manhãs de domingo com meu pai

Pensei em tudo isso quando comecei a ver a série da Netflix sobre a trajetória do ídolo da Fórmula 1. Dirigida por Vicente Amorim e Julia Rezende, a série mostra a trajetória do piloto, um personagem com características sutis e contraditórias, como a obsessão e a timidez, e é defendido com perfeição por meu amigo Gabriel Leone.

Aliás, todos os atores estão muito bem. O que é a Xuxa de Pamela Tome? E sim, senti falta de Adriane Galisteu. Ao mesmo tempo, fui tocada pela presença de Lilian, a primeira parceira de Senna, que logo compreendeu que, às vezes, só o amor não é suficiente. É preciso um projeto, e no casamento, essa é uma palavra para dois.

Também gostei muito do último diálogo do brasileiro com o francês Alain Prost. É um arco bonito, esse. De sair da rivalidade, de ter coragem de mudar. É bom quando o tempo e a autocritica se encontram e transformam relações - e como é bom praticar esse esporte. Não é por nada, mas o fim do ano, a propósito, pode servir para isso. Está aí uma boa função para dezembro.

Enquanto terminava a série, perdi um amigo. Acabei juntando alguns sentimentos (que provavelmente só farão sentido para mim). Paulo Giardini também foi embora cedo e de forma igualmente inesperada.

Paulinho, que era ator e fazia a melhor pizza do Rio de Janeiro, era um sujeito incrível, e, tenho a impressão, o exato oposto de Ayrton Senna. Era um sujeito que via como sucesso estar perto dos seus, e que não perdia o sono por reconhecimento.

No final das contas, não sei mais do que escrevo. De qualquer forma, acho que respondi à pergunta que me fiz quando questionei minha ligação com Senna.