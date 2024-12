Paulo Giardini, irmão de Eliane Giardini, morre aos 62 anos vítima de AVC

O velório está marcado para terça (3), às 9h, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro.

Paulo Betti, ex-cunhado do artista, também comunicou a morte em suas redes sociais. "Paulo Giardini nos deixou! Aos 62 anos, tão novo! Um avc. Um mês e meio inconsciente. Estou muito triste! Irmão mais novo da Eliane, veio morar conosco quando seu pai, Homero, faleceu."

Descanse em paz Paulinho! Na foto ele estará pra sempre no começo de minha peça, no meu palco, na minha vida! Força pra Marcia Brasil, pro Miguel, Dona Wandyr, Eliane, Elizete e Tadeu! Paulo Betti

Paulo Betti anuncia morte de Paulo Giardini Imagem: Reprodução/Instagram

Eliane Giardini e Paulo Betti foram casados por quase 25 anos, entre 1973 e 1997. Os dois são pais de Mariana e Juliana.