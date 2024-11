Ainda estou aqui: Eunice Paiva reinventou o significado da palavra vitória

Bom, sem o filhote, acabei indo ao cinema sozinha - o que amo e recomendo - e saí com várias frases que me tiraram o sono. "Tem que rebobinar"- sim, temos, e não só na expressão de época. Essa historia aconteceu ontem, e muitas famílias revivem até hoje dias que jamais se perderão no calendário.

"E o corpo?", pergunta Fernanda Torres, uma atriz que dá vontade de colocar na bandeira (e que é muito maior do que o Oscar, embora, claro, estejamos na torcida). Pergunta: existe algum país no mundo com uma mãe e uma filha como as Fernandas Torres e Montenegro? Você já agradeceu por isso em algum momento da sua existência?

Mas "e o corpo?" , continuo. Acho que de todas as cenas que me vem a cabeça, a que mostra a foto em que Eunice Paiva comemora sorrindo com filhos o recebimento de um atestado de óbito que demorou 25 anos para sair, foi a que mais que quebrou. Tem gente que vira os dicionários do avesso. Eunice reinventou inúmeros conceitos e paradigmas, entre eles, o do significado da palavra vitória.

Antes disso, seu desamparo diante da parte supostamente masculina da divisão de tarefas (como bancos e pagamentos), já tinha ecoado em um desamparo que volta e meia ainda sinto, que vi na minha mãe, em mim, e nas milhares de mulheres que estão à frente de suas famílias. E olha que estou falando de divórcios e abandonos, quase um vento leste perto do furacão que passou pelos Paiva.

Vi o filme no cinema Leblon, apenas alguns metros da casa onde meu amigo Marcelo -o que escreveu o livro que deu origem ao roteiro- viveu. Uma praia que, apesar de tudo, sei que carregara para sempre. Como os jogos de totó e de botão, que não estão no filme, mas seguem com ele e com seus filhos Joaquim e Sebastião. E agora com a gente. Obrigada, Selton. Você é um ídolo da vida inteira.

Esses dias acordei com a notícia de que mais de um milhão de brasileiros viram 'Ainda Estou Aqui'. Sei que cinema é caro para grande maioria da nossa população, e que o ideal seria que essa história chegasse em todo mundo. Pensei nisso quando vi a personagem Zezé, funcionária da família, e pensei de novo quando me despedi dos funcionários do cinema que recebiam, gentilmente, as bandejas de pipoca.