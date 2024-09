Onde você consegue descansar a cabeça? E qual é sua ilha de certeza?

Desde menina, me sinto acompanhada por escritores, atores, músicos, bailarinos e cineastas que jamais conheci. Alguns porque já morreram, outros porque são, 'em parte', inacessíveis. Digo 'em parte' - e uso aspas - porque realmente não acho que eu preciso jantar com a Maria Bethânia para que ela me faça feliz. Sua voz é suficiente e poder ouvir o que ela canta é um privilégio do qual tenho consciência.

As falas recentes da atriz Cate Blanchet sobre Clarice Lispector (dentre elas, essa, da "ilha de certeza") ditas em um festival de cinema espanhol, ainda ecoam nas redes sociais e me pegaram em alguns pontos.

De fato, foi incrível. Uma atriz forte como ela, que equilibra com maestria talento, looks e uma aparente ausência de deslumbramento com a fama, realmente faz uma dupla de milhões com Clarice. Assim como Fernanda Montenegro e Simone de Beauvoir, que no meu imaginário são amigas de infância e trocam gifs. Não há hierarquia alguma na relação. Nem de tempo, nem de nacionalidade, e nem de convívio físico.

Cate sabe disso. E cumpriu um exercício revolucionário e, graças a Deus, cada vez mais frequente: levantou outra mulher. Escritora. Brasileira. Imigrante. Que segue existindo, mesmo não existindo mais.

Em algum momento, creio ter pensado de forma meio colonizada, tipo: 'Nossa, que luxo uma atriz do Oscar falando dos textos da nossa grande esfinge'. Depois, corrigi a rota: 'Que bom para Cate Blanchet que ela teve acesso à Clarice Lispector! Imagino sua alegria. Seu prazer com descoberta tão sublime'. Os ganhos são, portanto, equivalentes. Aliás, não há subtração quando dividimos com o público sobre quem frequenta nossas ilhas de certezas.

Acabo de voltar de uma viagem importante, daquelas que marcam capítulos, e que, se bobear, valem até uma tatuagem. Venho com lembranças lindas e outras mais difíceis, mas que se tornam igualmente poéticas quando penso em como é comovente juntar medo e coragem no mesmo rolê.