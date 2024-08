Você pensa sobre amor? Ensinar empatia e consciência vale mais que tudo

Tive um mês difícil. Meio anti-Instagram, digamos assim. Ao mesmo tempo, vi coisas lindas: a peça do Othon Bastos, a exposição do funk no mar, o último filme do Wim Wenders, uma livraria ser desfeita (as vezes triste também é lindo).

Com o tempo, aprendi a sofrer com alguma poesia. E devo isso aos livros, músicas, e à arte de um modo geral: quando a realidade aperta é no sonho - ou nas séries - que a gente descansa. Fiz isso praticamente agosto inteiro e, numa dessas, parei na frase de uma peça.

"Mãe, você ama?"