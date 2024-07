Preciso pedir desculpas: quero priorizar amigos, mas amo meus cobertores

Mas festas de aniversário, juro, acho cada dia mais puxado. Ainda mais assim, em casas noturnas com muita gente, música alta, depois da meia noite... eu realmente estou com algumas questões.

Eu sei, é ridículo, e certamente perco noites inesquecíveis, mas é que talvez eu precise admitir: a preguiça somada à idade, multiplicada pelo frio, acompanhada da existência gloriosa de séries e livros, tudo isso tem feito dos meus cobertores e das minhas mantas estampadas um verdadeiro projeto de vida.

Funciona assim: acendo uma vela, abro um chocolate, penso na série do Wagner Moura com o Donald Glover, ou na nova temporada de The Bear, e sou possuída por uma espécie de síndrome de Garfield, um personagem da minha infância que não conseguia ver um solzinho sem se jogar horizontal.

Mas ó, em meu favor, preciso dizer que eu podia ter mentido. No entanto, até isso atualmente me parece um esforço estúpido. E depois, a real é que ando de fato meio fóbica com encontros muito grandes. Fico aflita, com medo de não ser ser gentil com todo mundo, sofrendo por saber que não vou me aprofundar em nenhum assunto, e muito menos matar a saudade das pessoas que eu gosto.

Mas nada disso importa. Não há justificativas. Eu já podia ter te procurado, pedido perdão, mandado flores ou ao menos ter te ligado para dizer tudo isso. Acontece que sou covarde e agora estou aqui, com texto, vídeo e coração para mandar, duas semanas depois, um feliz aniversario para você, Leandro (agora oficialmente eleito como representante de todas as faltas que venho acumulando em comemorações de pessoas extremamente queridas).

Pessoas com quem eu adoraria conversar, mas em algum endereço absolutamente revolucionário, onde a gente pudesse, quem sabe, aproveitar um dos sons favoritos da minha vida. Um som que é pessoal e intransferível, e que, de tão antiga e acessível, um dia há de ser valorizado como moderninho. Seu nome? Anota aí que é uma coisa irresistível. Um nome curto e envolvente, com três letras que, na minha opinião, mudam o mundo e fazem tremer meu chão. Ai, ai...acertou quem disse voz.