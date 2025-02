Fibe: Silvio Almeida usa 'cartilha' ao inverter papéis e se fazer de vítima

O Brasil registra pelo menos 52 denúncias de importunação sexual por dia, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no ano passado. O crime difere do assédio, delito mais conhecido. (Para entender mais a diferença, clique aqui)

Ao todo, foram 19.209 denúncias ao longo de 2021, balanço mais recente divulgado pelo fórum, ante 16.190 episódios de importunação sexual registrados em delegacias de todo o País no ano anterior. Já em 2019, haviam sido outros 13.576 casos. Especialistas, porém, afirmam que há subnotificação, diante da natureza "sutil" do crime e sua inclusão recente no Código Penal, que passou a tipificar a conduta apenas em 2018.

Landim: 'Defesa quer convencer que Bolsonaro é vítima de julgamento político'

No UOL News, a colunista Raquel Landim afirmou que a a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) quer convencer a sociedade de que ele é vítima de um julgamento político, ao solicitar o impedimento dos ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, ligados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

É isso que a defesa Bolsonaro quer fazer: passar a impressão para a sociedade brasileira de que Jair Bolsonaro está sendo vítima de um julgamento político. Raquel Landim, colunista do UOL

Nesta segunda-feira, o advogado Celso Villardi, que representa o ex-mandatário no processo em que ele é acusado de tentativa de golpe, se reuniu com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, e comunicou que vai apresentar uma petição para que Dino e Zanin não participem do julgamento do ex-presidente. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal Folha de S.Paulo e confirmada pela reportagem do UOL.