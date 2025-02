MP denuncia defensor do RJ por importunação sexual contra colega; ele nega

André Castro nega a acusação. À coluna ele afirmou que, em quase 30 anos de defensoria, "uma instituição majoritariamente feminina, ocupou diversas funções e nunca, jamais, nem agora — após essa denúncia que completa um ano em maio — surgiu qualquer testemunha dizendo que sofreu qualquer tipo de assédio em todos esses anos".

Em nota enviada ao UOL, sua advogada, Maíra Fernandes, acrescenta que "a defesa manifesta seu estranhamento pela forma açodada com a qual o Ministério Público ofereceu denúncia, sem sequer ouvir o acusado e suas testemunhas".

E diz ainda que, "sem entrar no mérito da real motivação que levou uma defensora pública a acusar um colega de algo tão grave, é preciso esclarecer que houve apuração interna do caso pela Corregedoria da Defensoria Pública, que, em denso despacho decisório, rejeitou a representação apresentada e determinou seu arquivamento". Leia a íntegra da nota ao final do texto.

Já a Defensoria do Estado do RJ, criticada pelo MP pela maneira como lidou internamente com o caso — orientando a vítima a "pensar um pouco mais", tirar férias antigas e "esfriar a cabeça" —, afirmou em nota "o seu compromisso inabalável com a defesa integral dos direitos das mulheres".

"Com a mudança de toda a chefia institucional e das coordenações em 2 de janeiro de 2025, estamos empenhados em fortalecer nossa atuação e escuta ativa. Desde então, a Defensoria não recebeu qualquer comunicação sobre o fato questionado", escreveu a assessoria de imprensa do órgão.

Na denúncia, a promotoria diz que o atendimento institucional prestado à vítima foi "vergonhoso" e lembra que "a Defensoria Pública tem o dever de salvaguardar, fomentar e promover a defesa de direito das mulheres, como também coibir a perpetuação de uma cultura sexista, machista, que inferioriza e desvaloriza o papel da mulher na sociedade".