Em peça, atriz conta dor de violência: 'Grito pois silêncio não nos salva'

Uma porta rachada inspirou a dramaturga e atriz Lígia Fonseca a escrever a peça "Barba Azul (ou Todo coração tem um bosque)". Como no conto original que dá nome ao monólogo, "a porta era uma espécie de guarda colocada à frente do segredo". E a lembrança da violência por trás da rachadura levou Fonseca a suar e tremer ao botar as palavras para fora.

O resultado, uma peça/performance que a autora vem encenando há quase cinco anos para plateias lotadas, com direção de Nelson Baskerville, é definido por ela como "um antiprograma de culinária que apresenta uma receita. Ou um conto de fadas. Ou uma história de abuso".

A atriz interpreta a apresentadora de um programa de cozinha que prepara uma receita "rápida e simples", "uma tentativa de cozinhar as minhas dores". O prato principal, simbolizado por um peixe, é um "predador natural", que recomenda que seja de boa qualidade, orgânico.