Casal 'transante' perdeu a química e solução não foi (só) sexo na varanda

Receava que Margareth estivesse perdendo o interesse nele, afinal de contas ela era uma mulher diferente das outras, que esperavam ele tomar a iniciativa para tudo o que se referisse a atividade sexual. Nas experiências anteriores, não teve a sorte (palavras minhas) de ter uma parceira que oferecia a vulva com orgulho, para o sexo oral, que o acordava de madrugada com vontade de transar, que estimulava o clitóris com as mãos ou com um sex toy durante a penetração, desde a primeira vez que fizeram sexo.

E, embora isso o tenha assustado um pouco no começo, ele estava simplesmente adorando ser o desejado da relação. Havia descoberto essa posição deliciosa, de quem tem alguém que demonstra o interesse de maneira clara e física.

Quando ela começou a deixar de buscá-lo sexualmente, ele também interpretou como se isso fosse desinteresse da parte dela e teve medo de investir, pois a espontaneidade dela era o que mais o movia.

Aliviados, reconhecendo que uma boa conversa pode clarear os mais terríveis dilemas e certos de que ambos continuavam sedentos um do outro, terminaram a conversa fazendo sexo na varanda do apartamento dela, como que para esfregar na cara do mundo, o quanto são sortudos por terem se encontrado nessa vida.