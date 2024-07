Pode transar nas Olimpíadas? Esporte e sexo são combinação que vale ouro

Crenças culturais certamente influenciam na decisão de manter ou não a privação. Na Grécia e Roma antigas era prevalente a teoria da conservação do esperma, e por isso alguns atletas olímpicos e gladiadores praticavam abstinência sexual antes das competições, acreditando que isso ajudava a preservar a força e a energia.

Em várias tradições religiosas e espirituais, a abstinência sexual é considerada uma forma de purificação e disciplina. Ao longo da história, em várias culturas militares, os soldados eram aconselhados ou obrigados a ficar sem sexo antes de batalhas importantes. A ideia era que a abstinência aumentaria a agressividade e a disposição para a luta.

Quem é contrário a essas motivações, alega que o sexo pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, o que pode ser benéfico para o desempenho, já que a atividade sexual libera endorfinas e outras substâncias químicas no cérebro que ajudam a relaxar e, inclusive, diminuir a dor, pela ativação da circulação sanguínea.

Isso pode ser particularmente útil para atletas que estão nervosos ou ansiosos antes de uma competição. Hormônios como dopamina e ocitocina trazem também uma sensação de prazer, bem-estar e motivação.

Os efeitos negativos do sexo em contextos competitivos têm mais relação com a forma com que ele é praticado e comportamentos associados. Houve ingestão de bebida alcóolica? Foi uma 'maratona' sexual? Atrapalhou o sono do(a) atleta?

Tudo liberado

Mas nas Olimpíadas de Paris, abstinência sexual me parece uma prática distante. Aliás, deve estar bem difícil não pensar em sexo. A começar por Phyrge, o mascote, que mais parece um clitóris e já foi apelidado de "Clitorito" nas redes sociais.