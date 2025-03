'Sarrada' de Timberlake, Foster The People, Sepultura: o 3º dia do Lolla

O Lollapalooza Brasil fechou seu último dia de festival com uma vibe mais roqueira e indie pop que os dias anteriores. Shows de Ca7riel & Paco Amoroso, Michael Kiwanuka, Foster The People, Sepultura e Justin Timberlake foram alguns dos destaques — ainda que este último o público de casa não conseguiu ver. Toca separou os melhores momentos dos shows do dia em imagens.

Justin Timberlake

Justin Timberlake no Lollapalooza Brasil 2025 Imagem: Victor Takayama/UOL