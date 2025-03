No Lolla, Justin Timberlake faz público esquecer má fase com hits e dança

Muito obrigado por terem vindo me ver. Eu sonhei com isso desde garoto. Obrigado por fazer os sonhos desse garoto do Tennesse serem realidade. Justin Timberlake, no palco do Lollapalooza Brasil 2025

Sarrada? Justin Timberlake começa show no Lollapalooza Brasil 2025 dançando muito Imagem: Victor Takayama/UOL

No Lolla que se dividiu entre os sucessos atuais dos tempos do TikTok e os que dominaram as paradas em outras décadas, Justin fez a escolha certa: focou na fase dos anos 2000, como na sequência inicial com "Mirrors" e "Cry Me a River".

Amparado pela super banda Tennesse Kids, que o acompanha há anos, as músicas fizeram o Autódromo de Interlagos dançar, mas soando um tanto gastas.

Mesmo assim, músicas como "My love" e "Sexyback" ainda soam hipnóticas.