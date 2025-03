Foster The People traz espírito do Lolla antigo com hit da primeira edição

No Lollapalooza dos hits virais, não podia faltar o Foster The People. A banda americana de indie pop encerrou o show neste domingo com seu maior hit, "Pumped Up Kicks" — um dos hits mais cantados na primeiríssima edição do festival no Brasil, lá em 2012.

Como foi o show

A música de 2010, com mais de 2 bilhões de reproduções nas plataformas digitais, marcou uma geração e foi alvo de polêmica por ter sido inspirado no massacre em escolas no Estados Unidos. No entanto, sobreviveu ao tempo e foi uma das mais celebradas no último dia do festival.

Mas, mais do que o sucesso, a banda trouxe à edição 2025 o clima do "antigo Lolla", quando o indie rock ainda dominava a escalação e os corações do público.