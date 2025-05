Comunhão e fogo: System of a Down ferve noite gelada no 2º show em SP

O System, ou SOAD para os "íntimos", é daquelas bandas que transcendem um estilo. E isso explica tantos shows em São Paulo. Metal é pouco para definir uma banda que é, digamos, "incopiável". Aliado ao carisma do quarteto armênio está algo básico para eles fazerem tanto sucesso: a força da canção.

E haja canção. Depois de começar a turnê sul-americana com alguns testes, o grupo definiu um set list base com três dezenas de músicas. E são poucas as que não geram reação na plateia. Uma verdadeira maratona para quem bate-cabeça e pula.

Imagem: Divulgação/30e

Como foi o show?

Quem abriu a noite foi o Ego Kill Talent, com seu rock/metal alternativo — que tem toques de Paramore e riffs de Rage Against the Machine. O grupo brasileiro só ganhou quando acrescentou Emmilly Barreto (do Far From Alaska) nos vocais.

O System abriu às 21h diferente da noite anterior. Saiu "Attack" e entrou "X". A dobradinha "Suit-Pee", primeira música do disco de estreia do SOAD, com "Prison Song", abertura do segundo, "Toxicity" (2001), fizeram as rodas abriram na mesma hora e o coro do público se sobrepor à voz de Serj Tankian.