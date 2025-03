Ca7riel e Paco Amoroso exaltam orgulho latino em 1ª vez no Lolla Brasil

Em um dos primeiros shows do dia, a regueira brasileira Marina Peralta exaltou o público a ter orgulho de ser latino-americano. A resposta veio no show seguinte, com uma plateia completamente entregue aos argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

Como foi o show

Natural de Buenos Aires, a dupla há anos é sucesso na Argentina e chamou a atenção do restante do mundo depois de participar de um Tiny Desk. Neste domingo, no Lollapalooza, foi a vez do Brasil conhecer (e amar) a dupla.

A base sonora dos pibes é a percussão. Bebem litros de cumbia villera, mas sem purismo: adicionam muito R&B, trap e EDM. Desse caldo nasceu um dos shows mais divertidos do festival — talvez o mais.