Expoente do soul, Michael Kiwanuka vai além com essência roqueira no Lolla

Tesouro quase escondido no line-up cheio de atrações pop, o cantor Michael Kiwanuka capturou a atenção do público do Lollapalooza, neste domingo (30).

Como foi o show

Apesar de ser bem conhecido e premiado no Reino Unido, o britânico ganhou projeção com a canção "Cold Little Heart", música da abertura da série "Big Little Lies". A música foi celebrada em sua estreia no Brasil, mas não foi a única.

Vendido como expoente do soul, o britânico tem um som que vai mais além. Com uma banda enxuta e duas backing vocals de calibre, ele fez um show de essência roqueira.