'Pode me chamar de bosta': Luan Pereira agradece quem desacreditou dele

Luan Pereira, 21, se consolidou como um dos grandes nomes do sertanejo solo em 2024. Dono de hits entre os mais tocadas do Brasil, o cantor se diz grato a "Deus pelo sucesso alcançado sem pular etapas" e até às pessoas que não acreditaram em seu talento, quando engatinhava no mundo da música há pouco mais de três anos.

No palco, eu lembro de muita coisa. Sempre quis isso e me revesti com a armadura de Deus [para lutar pelos meus sonhos]. Quando falo essas coisas, não é com magoa, nem nada. Se eu estou aqui é porque Deus quis. Querendo ou não, as pessoas que desacreditaram em mim, me ajudaram muito, sou grato a essas pessoas. A pessoa pode falar 'você é um bosta' e eu digo 'Obrigado. Deus te abençoe. Você me ajudou'. Luan Pereira, em entrevista para Splash, no Universo Alegria de Curitiba.