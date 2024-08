'Desiste, é muito ruim': Luan Pereira chora em abre de show em Barretos

Começou a 69ª Festa do Peão de Barretos! Luan Pereira, 20, abriu a primeira noite de shows muito emocionado por estar realizando o sonho de subir ao palco do maior evento de rodeio da América Latina.

O que aconteceu

Artista não escondeu a emoção de estar em Barretos após ouvir que era um "cantor ruim". "Desiste! Não vai dar certo isso não. Isso é muito ruim", lembrou ele.