Dexter: 'O rap sempre trocou uma ideia comigo, era o pai que eu não tinha'

O rap sempre trocou uma ideia comigo, era meu irmão mais velho, o pai que eu não tive. Tenho um carinho e amor por essa cultura e música muito grandes. Devo tudo ao rap Dexter

Na segunda vez em que se deparou com o grupo em um baile, o paulista quis "trocar uma ideia" com Mano Brown e contou sobre sua primeira banda, a Snake Boys. "Ali começa nossa história", conta. "Essa cultura [do rap] me tomou por completo, me convocou (...) para 'vomitar' tudo o que a gente sente quando se mora na periferia e se é preto. Passei a ter uma ideologia, uma filosofia, porque a escola não me ensinou isso."

'Exilado, sim, preso, não': O solo que ganhou 7 prêmios

Dexter não esconde que foi o rap quem o ajudou a ser mais "questionador" —e até a denunciar as mazelas do sistema carcerário.

O cantor esteve preso entre 1998 e 2011 condenado por sete assaltos. Foi justamente aí, na penitenciária do Carandiru, que nasceu o 509E, dupla com Afro-X que lançou dois discos com a ajuda da atriz Sophia Bisilliat, voluntária em presídios na época.