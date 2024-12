Longe do fim? 'Definitivamente, sim', diz Herbert sobre futuro do Paralamas

Os Paralamas do Sucesso continua sendo Os Paralamas do Sucesso. Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone não só surpreendem o Brasil com os seus mais de 40 anos de carreira como também por conseguir manter a sua formação original durante todos esses anos.

A banda formada em 1982 e moldada com a galera do "rock de Brasília" acumula prêmios, reconhecimento nacional e internacional, parcerias com praticamente todos nomes da música brasileira e uma discografia de 31 discos e muitos hits que formam a identidade sonora do rock genuinamente brasileiro.

O Toca conversou com exclusividade com o trio, que anunciou uma grande turnê de shows em estádios para celebrar os seus 40 anos. O primeiro show, no Allianz Parque, acontece no dia 31 de maio. Na conversa, Herbert Vianna brinca com essa questão do tempo.