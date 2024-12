Taylor Swift e Coldplay lideram turnês mais lucrativas do ano; veja lista

A The Eras Tour, de Taylor Swift, lucrou mais de 1 bilhão de dólares (o equivalente a R$ 6 bilhões na cotação atual) em 2024, batendo recorde histórico. O dado é da Poolstar 2024, que divulgou a análise das turnês mundiais.

A cantora fez 80 shows e vendeu mais de 10 milhões de ingressos no total.

Com um lucro menor do que a metade do de Swift, mas ainda expressivo, está o Coldplay. A banda americana lucrou mais de 400 milhões de dólares (R$ 2,4 bilhões) com a turnê Music of Spheres, e bateu recorde na quantidade de ingressos vendidos: mais de 10,3 milhões, o maior número da história até o momento.