Luan Santana sensual, choro de Zé Neto: o que rolou no Universo Alegria

Com certeza, a gente não se vê como nata do sertanejo. Quem escolhe é o público. A gente fica feliz com o título, mas sou do interior de Goiás, o Guilherme da capital, e não imaginava chegar onde chegou, onde a gente tem que chegar. É uma felicidade enorme estar aqui.

Hugo, da dupla com Guilherme, em entrevista para Splash

Os sertanejos agitaram a cidade de Porto Alegre com os hits "Vazou na Braquiara", "Morena de Goiânia" e O Meu coração em suas mãos". "Agradecer todo o pessoal presente no Universo Alegria. Alô, Porto Alegre. Muito obrigado pelo carinho. Foi incrível demais e até a próxima", declarou Hugo, nas redes sociais.

Bruno e Marrone iniciaram o terceiro show do dia no Universo Alegria com sucessos clássicos do sertanejo raiz. Eles agitaram o festival com hits como "Inevitável", "Te amo feito louco", "Choram as rosas"", entre outros.