Livros de capa verde podem envenenar pessoas; entenda o porquê

Quem possui livros antigos com capa verde-esmeralda precisa tomar cuidado: sua relíquia pode envenenar. A conclusão é do Poison Book Project (Projeto do Livro do Veneno, em tradução livre) mantido pela Universidade de Delaware e pelo Winterthur Museum, Garden and Library, nos EUA, que detectou níveis tóxicos de metais pesados em exemplares do século 19.

A iniciativa teve origem por "acidente" depois que a professora Melissa Tedone, chefe do laboratório de conservação da biblioteca do museu Winterthur que é associado à universidade, começou a reparar um livro em 2019 para uma exposição sobre antiquários vitorianos. O volume era "Rustic Adornments for Homes of Taste", um exemplar sobre decoração de capa verde vibrante que tinha se soltado.