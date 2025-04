Moléculas encontradas por robô da Nasa aumentam suspeita de vida em Marte

A Nasa encontrou em Marte os maiores compostos orgânicos já detectados até hoje. O estudo foi publicado no último dia 25 de março na revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

O que aconteceu.

Pesquisadores analisaram amostra de rocha coletada pelo robô Curiosity na cratera Gale. O material estudado pode indicar que o planeta teve condições químicas favoráveis à vida no passado.

Foram identificadas três moléculas: decano, undecano e dodecano. Elas fazem parte da família dos ácidos graxos, substâncias presentes nas células de organismos vivos da Terra.