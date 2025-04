'Luzes muito fortes': como foi maior avistamento coletivo de óvnis no país

Rondinelli, que defendia o Vasco, não acreditava ser um avião. "Por mais que o aeroporto fosse próximo ao estádio, como é o caso do Morenão, aquilo não era um avião. Tinham sido luzes muito fortes e, do nada, tudo se esvaiu e virou um breu. Foi muito estranho", afirmou ao Lance em 2022. Alguns presentes também descartam a teoria porque teriam visto o objeto muito próximo ao campo.

De repente, aquele objeto para na marquise do estádio bem silenciosamente. Aí, vem para o centro do campo. O Cocada e o Aragão ficam olhando para cima. Aí, depois de alguns instantes, a luz girou, fez movimentos e saiu do estádio. Foi muito rápido, questão de um minuto. Paulo Nonato de Souza, jornalista do Correio do Estado e da Rádio Cultura à época.

Nonato, que cobria o jogo, até pensou que pudessem ser paraquedistas, mas logo descartou a teoria. "Eu estava atrás do gol quando tudo aconteceu. Como o Morenão fica ao lado da FAB, havia uma tradição de paraquedistas se apresentarem antes dos jogos, principalmente os com casa cheia. Os aviões sobrevoavam o estádio e militares saltavam de paraquedas. O pessoal se acostumou, fazia parte de um espetáculo que acontecia nos jogos à tarde. Só que não fazia o menor sentido acontecer numa noite de sábado e no meio de uma partida", relembrou ainda ao Lance.

Velocidade não era comum na época e impressionou. Marquinhos Tavares, que se tornaria dirigente da FFMS (Federação de Futebol do Estado do Mato Grosso do Sul), se espantou com a brevidade da aparição.

Estávamos assistindo ao jogo. De repente, brilhou uma luz e ela se deslocou em uma velocidade surpreendente. Parecia um avião supersônico, fez até o jogo paralisar. E, do nada, a luz some... Todo muito ficou atônito. Alguém falava que era um disco voador. Outros acreditavam que era um teste num avião da FAB. Só que era difícil pensar nisso. Não teria condições de um avião se deslocar daquela forma e com tanta luz daquele jeito. Marquinhos Tavares

Apesar da teoria de Marquinhos, a FAB começou a operar seu primeiro avião supersônico em 1972. Trata-se do F-103 Mirage III, mas nunca ficou claro se ele estava em operação no espaço aéreo do Mato Grosso do Sul na ocasião.