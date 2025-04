Terremoto em São Paulo? Brasil não está livre de tremores; entenda

O Brasil está localizado no interior da Placa Sul-Americana. Por isso, nossos terremotos não têm a mesma intensidade dos que ocorrem nas bordas das placas, como no Japão e nos Estados Unidos.

Mesmo fora das bordas, tremores podem ocorrer nas chamadas regiões intraplaca. São áreas dentro das placas tectônicas onde há falhas geológicas. Nessas regiões, os tremores costumam ser mais suaves.

No Brasil, os abalos sísmicos geralmente têm origem em falhas geológicas antigas. Elas são causadas pelo desgaste da placa ou refletem tremores que ocorreram em países vizinhos.

Histórico de terremotos no Brasil é 'recente'

A rede de monitoramento sísmico começou a funcionar com precisão só em 1968. Foi nesse ano que o Brasil passou a integrar uma rede mundial de sismologia, com Brasília como sede do arranjo sismográfico da América do Sul.