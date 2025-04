Realidade ou apenas ficção: o quanto há de ciência nos filmes de produção científica?

"Mas o resto são 'avanços científicos futuros que ainda não descobrimos'."

Os espectadores querem ciência de verdade na ficção?

Uma pesquisa de 2017 realizada pelo Pew Research Center constatou que a representação em tela "não faz diferença" para 72% dos espectadores de ficção científica para a sua compreensão da ciência.

Mas Noor disse estar convencido de que uma representação fiel ainda é importante para o público.

"As pessoas reagiram com entusiasmo a Perdido em Marte", aponta Noor ao lembrar do longa de 2015 dirigido por Ridley Scott. "Houve muita discussão online sobre como praticamente tudo o que foi mostrado naquele filme emocionante era realista. Interestelar é outro exemplo."

Em Interestelar, quem esteve por trás foi o físico ganhador do Prêmio Nobel Kip Thorne, que se baseou em suas próprias teorias para criar as representações de buracos negros do filme.