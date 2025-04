Não é apenas para comer: carne de laboratório pode ajudar na medicina

Até o momento, alguns países aprovaram produtos de carne cultivada para consumo humano, e os pedidos de aprovação estão sendo apresentados em todo o mundo. Os órgãos reguladores do Reino Unido recentemente anunciaram um cronograma de dois anos para aprovar (ou não) a carne cultivada para consumo humano. A carne cultivada em laboratório já está aprovada para consumo por cães.

Em geral, há conexões importantes entre a carne cultivada e as aplicações de tecidos cultivados na medicina. Ambas as aplicações têm desafios semelhantes, e as tecnologias desenvolvidas para um campo podem impulsionar o outro.

Ambos os campos podem beneficiar o bem-estar animal, eliminando a necessidade de abate de animais e reduzindo a necessidade de testes em animais.

Espero que a carne cultivada chegue a um supermercado perto de você nos próximos anos. Quer você queira comprá-la ou não, pense em como a tecnologia usada para criá-la pode ser um passo em direção a melhores medicamentos e órgãos cultivados em laboratório para transplante.

James Hague, Senior Lecturer (in Theoretical Condensed Matter Physics and Biophysics), The Open University

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.