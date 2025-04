Plástico do futuro? Cientistas japoneses criam material que dissolve no mar

Pesquisadores do Centro RIKEN para Ciência da Matéria Emergente (CEMS), no Japão, desenvolveram um novo tipo de plástico que pode representar um grande avanço no combate à poluição marinha.

O que aconteceu

Material tem mesma resistência do plástico comum, mas com um diferencial. Ele se dissolve completamente no oceano, sem deixar rastros de microplásticos.

Cientistas criaram um polímero supramolecular a partir de compostos acessíveis. A combinação de elementos como hexametafosfato de sódio (um aditivo alimentar bastante comum) e íons de guanidínio (utilizados em fertilizantes e condicionadores de solo) forma pontes salinas que garantem a resistência do produto, mas que se desintegram rapidamente em ambientes salinos, como mares e oceanos.