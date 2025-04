Podemos ressuscitar animais extintos ou criamos sósias de alta tecnologia?

O lobo-da-tasmânia era nativo de regiões da Oceania. O último deles morreu em 1936 Imagem: Smithsonian Institution

Compare isso com seres humanos e chimpanzés. Apesar de uma semelhança genética de cerca de 98,8%, as diferenças comportamentais e físicas entre os dois são enormes. Se lacunas genéticas comparativamente pequenas podem produzir diferenças tão grandes, o que podemos esperar ao editar apenas uma pequena fração das diferenças entre duas espécies? Essa é uma régua prática útil para avaliar afirmações recentes.

Conforme discutido em um artigo anterior, o projeto do lobo-terrível da Colossal envolveu apenas 20 edições genéticas. Elas foram introduzidas no genoma de um lobo-cinzento (Canis lupus) para imitar as principais características do extinto lobo-terrível (Aenocyon dirus). Os animais resultantes podem ter a mesma aparência, mas com tão poucas alterações eles são geneticamente muito mais próximos dos lobos modernos do que de seus parentes pré-históricos.

As ambições da Colossal vão além dos mamutes e dos lobos terríveis. A empresa está também está trabalhando para reviver o lobo-da-tasmânia, um marsupial carnívoro que já foi nativo da Austrália continental, Tasmânia e Nova Guiné. O último exemplar morreu no Zoológico de Hobart em 1936. A Colossal está usando um parente genético chamado dunnart de cauda gorda - um marsupial minúsculo do gênero Sminthopsis - como base. O objetivo é projetar o genoma do dunnart para expressar as características encontradas nos lobos-da-tasmânia. A equipe diz que está desenvolvendo um útero artificial para carregar o feto projetado.

A Colossal também tem um projeto para reviver o dodô (Raphus cucullatus), um pássaro que não voa e que habitou as Ilhas Maurício até o século XVII. Esse projeto usará o pombo de Nicobar (Caloenas nicobarica), um dos parentes vivos mais próximos do dodô, como base para a reconstrução genética.