'Cannabiocombustível': PF transforma maconha apreendida em combustível

A Polícia Federal apresentou nesta sexta-feira (28) em Belém um projeto de geração de biocombustível utilizando maconha (canabis sativa) como matéria-prima.

O que aconteceu

O "Projeto Cannabiocombustível" planeja reciclar maconha apreendida para gerar um biocombustível. O estudo foi iniciado há dois anos e realizado com apoio da UFPA (Universidade Federal do Pará) e UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).

Projeto ainda está em fase inicial e é desenvolvido no Laboratório da Superintendência da Polícia Federal no Pará. Segundo a corporação, eles ainda não conseguiram "esgotar as aplicações dos produtos gerados no processo de ruptura da estrutura molecular original da maconha". Caso tenham sucesso, é possível que eles descubram, por exemplo, propriedades medicinais desse bio-óleo, após análise laboratorial.