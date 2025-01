Criptomoeda de Trump movimenta R$ 350 milhões e desbanca bitcoin no Brasil

A criptomoeda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, movimentou R$ 350 milhões no fim de semana de estreia no Brasil e desbancou qualquer outro criptoativo, como os populares bitcoin e ethereum.

A Trump é uma "memecoin" lançada na sexta-feira (17) pelo republicano, que tomou posse hoje (20) como 47º presidente dos EUA. Entusiasta da indústria de criptomoedas, Trump foi um dos motivos para o bitcoin ter ultrapassado a casa dos US$ 100 mil no ano passado, durante sua campanha presidencial. Agora, o mercado espera que Paul Atkins, o novo presidente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários, na sigla em inglês), promova mudanças profundas para desregular ainda mais esse segmento dos criptoativos.

A moeda começou a ser negociada no Brasil pelo Mercado Bitcoin no sábado (18). Em 48 horas, 50 mil pessoas já tinham vendido ou comprado o ativo, informa Fabricio Tota, diretor de negócios do Mercado Bitcoin, à coluna.