Países-espiões: 'Mundo cibernético está em guerra’, diz VP da CrowdStrike

Segundo análises internas da CrowdStrike, um atacante atualmente leva em média 48 minutos para invadir uma máquina e se movimentar dentro da rede em que ela está conectada. No ano passado, esse tempo era 14 minutos maior. Em alguns casos, o criminoso levou 51 segundos.

A gente pergunta: o quanto você [empresa] ficou melhor em se defender do ano passado para esse? Porque o atacante está vindo com armamento bélico novo, com inteligência artificial, sem barreira… Falta lei e um monte de coisa, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Não existe uma polícia do mundo de cibersegurança…

Jeferson Propheta

iOS é mais seguro que Android? Como surgiu 1º vírus "rouba-senha" no iPhone

Pesquisadores de segurança deixaram alarmados os donos de iPhones quando localizaram pela primeira vez um vírus "rouba-senha" no smartphone da Apple. Afinal, o iOS não era uma fortaleza?

Jeferson Propheta, vice-presidente da CrowdStrike para Brasil e América Latina, explica se essa segurança toda é real ou só lenda e conta novidades sobre como pode ter surgido o vírus que lê as imagens do iPhone. A CrowdStrike é uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo.