'Atacante cheira sangue na água', diz VP da CrowdStrike sobre golpes do Pix

Os golpes do Pix explodiram, mas a onda de vítimas não decorre de uma falha no sistema.

As transações com o meio de pagamento estão entre as mais seguras do mundo, diz Jeferson Propheta, vice-presidente da CrowdStrike para sul da América Latina. O que faz os ataques serem cada vez mais comuns é a técnica usada pelos cibercriminosos.