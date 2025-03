Infiel à busca, geração Z faz Google ver um YouTube no fim do túnel

Nenhuma das pesquisas mostra que o Google está sendo esnobado. Até porque o motor de busca da empresa tem sido usado como nunca. Atingiu 5 trilhões de consultas em 2024. Os dados mostram, porém, que algo está mudando, um sentimento que o engenheiro Berthier Ribeiro-Neto definiu assim durante sua participação em Deu Tilt:

Não vemos que isso está tendo um impacto negativo nas buscas, mas, se essas pessoas estão tendo uma experiência que é muito visual, quando se tornarem adultas, vão querer aquela experiência na busca ou vão se conformar com o que o Google tem?

Berthier Ribeiro-Neto, diretor de engenharia do centro de tecnologia do Google no Brasil por 19 anos

Não é bem assim, mas está quase lá

Se o Google está há mais de duas décadas entre nós, o TikTok tem menos estrada no retrovisor e explodiu mesmo durante a pandemia. É pouco tempo para mexer o ponteiro dos negócios de uma empresa com domínio absurdo como o Google. Tanto é que dados internos da empresa no Brasil dão conta que 83% da Geração Z usam seus serviços em alguma etapa das compras (descobrir, navegar, obter ideias, pesquisar e comprar). A ameaça é para os dias que virão, comenta o consultor em marketing digital Air Filho.