iOS é mais seguro que Android? Como surgiu 1º vírus "rouba-senha" no iPhone

Programas maliciosos com essas características já foram detectados em sistemas Android e Windows. O que chamou a atenção foi a chegada ao iOS, da Apple, encarada como impenetrável.

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, o executivo da CrowdStrike afirma que a reputação do sistema da Apple não é à toa.

A Apple conseguiu historicamente manter um sistema fechado e isso fez com que o escrutínio do software que vai entrar no sistema operacional da Apple fique melhor. E a qualidade do software que você escreve é melhor, porque quem veta é o próprio fabricante, que é a Apple

Jeferson Propheta

Diferentemente do Android, que acaba sendo mais suscetível a esse tipo de malware por sua característica mais aberta.

